КНДР потребовала от США исполнения сингапурских договорённостей

Photo : YONHAP News

Причиной отсутствия прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова является провокационная деятельность США. Об этом заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая 11 ноября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Он сказал, что северокорейско- американские отношения очень мало продвинулись после встречи лидеров двух стран в июне прошлого года в Сингапуре, а напряжённость на Корейском полуострове сохраняется. Ким Сон отметил, что ключом к укреплению мира и безопасности на полуострове является выполнение положений совместного заявления лидеров КНДР и США, принятого в Сингапуре. По словам Ким Сона, КНДР прилагает активные усилия, чтобы установить прочный мир на Корейском полуострове, воздерживаясь от испытаний ядерного оружия и пусков межконтинентальных баллистических ракет уже более 20 месяцев. Ким Сон обвинил МАГАТЭ в незнании ситуации на Корейском полуострове. В свою очередь исполняющий обязанности генерального директора МАГАТЭ Корнел Ферута заявил на заседании, что ядерная деятельность КНДР вызывает серьёзную озабоченность.