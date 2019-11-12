20 ноября в Сеуле начинается акция «Градусник любви к ближнему»

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С 20 ноября по 31 января следующего года в 17 городах и провинциях РК будет проходить благотворительная акция под названием «Градусник любви к ближнему». Организатором акции является общественная благотворительная организация «Саранэ ёльме». На этот раз организаторы акции поставили перед собой цель собрать 425 млрд 700 млн вон или примерно 365,5 млн долларов. Все пожертвования будут направлены в помощь одиноким, изолированным от общества людям, на укрепление мер борьбы с бедностью, решение социальных проблем. В Сеуле на площади перед зданием столичной мэрии будет установлен огромный градусник, который отображает собранную сумму. Как только удаётся собрать 1% от намеченной суммы «температура» повышается на 1 градус.