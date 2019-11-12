Amnesty International: Япония должна ответить на иск жертв сексуального рабства

Photo : YONHAP News

Япония должна признать право требования компенсаций жертвами сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. Такая позиция была озвучена 12 ноября международной неправительственной организацией Amnesty International. В этот день южнокорейское отделение организации направило в суд Центрального административного округа Сеула справку с экспертным мнением по этому вопросу. В ней говорится, что согласно международному законодательству, требование южнокорейского суда к правительству Японии о выплате компенсации жертвам сексуального рабства не может ограничиваться суверенным иммунитетом, соглашением о нормализации отношений, сроком давности и другими процедурными факторами. В декабре 2016 года 11 южнокорейских жертв вышеуказанного преступления и родственники пяти пострадавших обратились в суд с требованием обязать японские власти выплатить компенсации, но дело дальше не продвинулось из-за отказа японской стороны участвовать в судебном разбирательстве, объясняя свою позицию суверенным иммунитетом и соглашением РК и Японии от 2015 года о нормализации отношений.