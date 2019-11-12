У 13 самолётов Boeing 737 NG южнокорейских авиакомпаний обнаружены трещины в фюзеляже

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В ходе детальной проверки ста самолётов Boeing 737 NG, которые эксплуатируются южнокорейскими авиакомпаниями, в фюзеляжах 13 машин обнаружены микротрещины. Дефекты в местах стыковки крыла с фюзеляжем выявлены у пяти самолётов, принадлежащих компании Korean Air, трёх самолётов Jin Air, трёх Jeju Air и двух Eastar Jet. В сентябре Федеральное управление авиации США рекомендовало проверить все самолёты Boeing 737 NG, совершившие больше 30 тыс. перелётов, однако по указанию министерства сухопутных территорий и транспорта РК проверке подверглись самолёты, совершившие более 20 тыс. перелётов. Южнокорейские авиакомпании эксплуатируют в общей сложности 150 самолётов Boeing 737 NG. Проверка оставшихся машин, которые совершили менее 20 тыс. перелётов, завершится до 25 ноября. С 31 октября в РК находится группа специалистов компании Boeing, которые оперативно заменяют повреждённые блоки.