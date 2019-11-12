Консорциум HDC - наиболее предпочтительный претендент на покупку Asiana Airlines

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Консорциум во главе со строительной компанией HDC Hyundai Development назван предпочтительным претендентом на приобретение компании Asiana Airlines. Её нынешний владелец Kumho Asiana Group продаёт свою 31-процентную долю в Asiana Airlines вместе с шестью филиалами авиакомпании, включая бюджетных перевозчиков Air Busan и Air Seoul. Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse, который является ведущим менеджером сделки, выбрал консорциум HDC-Mirae Asset Daewoo в качестве наиболее предпочтительного претендента на покупку из трёх кандидатов. Два других кандидата – консорциум Aekyung - Stone Bridge Capital и консорциум в составе Корейского фонда улучшения корпоративного управления (KCGI) и финансовой компании BankerStreet из Гонконга. Стоимость 31-процентной доли акций Asiana Airlines составляет 343 млн долларов по цене закрытия биржи 11 ноября. Консорциум HDC-Mirae Asset Daewoo предложил 2 млрд 100 млн долларов. Долги Asiana Airlines финансовым учреждениям составляют 2 млрд 300 млн долларов, причём порядка 400 млн долларов должны быть возвращены до конца года.