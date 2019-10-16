В РК в октябре занятость увеличилась, а безработица сократилась

Photo : YONHAP News

Как сообщили в среду в Национальном статистическом управлении, численность занятого населения РК составила в конце октября 27 млн 500 тыс. человек, что на 419 тыс. человек больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост занятости третий месяц подряд превышает 300 тысяч человек. Уровень занятости, достигший 61,7% трудоспособного населения, является максимальным с 1996 года. Занятость в сфере здравоохранения и социального обеспечения увеличилась на 151 тыс. человек, в гостиничном и ресторанном бизнесе – на 112 тыс., в сфере культуры, спорта и досуга - на 96 тыс. человек. При этом в производственном секторе количество рабочих мест сократилось на 81 тыс., в оптовой и розничной торговле - на 67 тыс., в сфере финансов и страхования – на 54 тыс. Количество безработных сократилось на 108 тыс. человек, составив 864 тыс. человек. Уровень безработицы составил 3% трудоспособного населения, снизившись на 0,5% по сравнению с прошлым годом. Это самый низкий показатель с октября 2013 года. Численность безработных составила 864 тыс. человек. Безработица среди молодёжи до 30 лет сократилась за год на 1,2% до 7,2%.