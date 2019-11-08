Роберт Абрамс: Прекращение действия GSOMIA может дать неверный сигнал о слабости альянса между США и их союзниками

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Прекращение действия соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией между РК и Японией (GSOMIA) может дать неверный сигнал о том, что альянс между США и их союзниками - РК и Японией - недостаточно крепок для обеспечения безопасности в регионе. Об этом заявил командующий американскими войсками на Корейском полуострове генерал Роберт Абрамс, выступая во вторник на пресс-конференции на военной базе Camp Humphreys в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Он напомнил, что основополагающим принципом GSOMIA является чёткий сигнал региону о том, что РК и Япония могут поставить на передний план стабильность и безопасность региона, забыв об исторических разногласиях. В августе южнокорейская сторона решила не продлевать срок действия соглашения, который истекает 22 ноября. Коснувшись переговоров по соглашению о распределении расходов на содержание американских войск в РК, Абрамс сказал, что южнокорейская сторона может и должна платить больше.