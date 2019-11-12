Президент США дал оценку пересмотренному соглашению о свободной торговле с РК

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Пересмотренное соглашение о свободной торговле между РК и США, вступившее в силу в начале этого года, позволило удвоить количество американских автомобилей, которые могут быть проданы в РК, и продлило импортные тарифы на грузовики южнокорейского производства ещё на 20 лет, до 2040 год. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник, выступая в Экономическом клубе в Нью-Йорке. Он подверг критике предыдущую администрацию, которая заключила первоначальное соглашение. Предполагалось, что оно поможет создать 250 тыс. новых рабочих мест, и они были созданы, но не в США, а в РК,- отметил Трамп. «Это было ужасное соглашение»,- добавил он.