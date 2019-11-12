«Голос Америки»: Представители КНДР и США встречались в рамках конференции в Москве

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По имеющимся данным, официальные представители КНДР и США провели краткую встречу в рамках проходившей недавно в Москве Международной конференции по нераспространению ядерного оружия. Об этом сообщила радиостанция «Голос Америки» со ссылкой на Томаса Кантримана, ранее исполнявшего обязанности заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. При этом содержание встречи бывшему американскому чиновнику неизвестно. Полагают, что спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Марк Ламберт и директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су встречались по время приёма по случаю открытия конференции, и их беседа продолжалась не более пяти минут.