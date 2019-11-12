Хон Нам Ги: На рынке труда РК наблюдается чёткая тенденция к оживлению

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На южнокорейском рынке труда наблюдается чёткая тенденция к оживлению. Об этом заявил вице-премьер РК по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая в среду на правительственном совещании. При этом он выразил сожаление по поводу медленного роста числа рабочих мест в обрабатывающей промышленности и среди граждан страны старше сорока лет. Коснувшись проблемы быстрого старения общества, Хон Нам Ги заявил, что правительство позволит домовладельцам в возрасте 55 лет и старше подавать заявки на получение обратного ипотечного кредита, что позволит ежемесячно получать деньги. Хон Нам Ги сказал, что правительство снизит возрастной предел с нынешних 60 до 55 лет, чтобы больше пожилых граждан смогли претендовать на обратное ипотечное кредитование.