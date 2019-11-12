Журнал Consumer Reports признал LG OLED TV «Лучшим 4K-телевизором»

OLED-телевизор производства LG Electronics признан американским журналом Consumer Reports лучшим 4K-телевизором года по качеству изображения, углу обзора и звуку. 55-дюймовый LG OLED-телевизор (55CP9PUA) получил высшие оценки за качество изображения в тестах производительности в высоком динамическом диапазоне (HDR) и сверхвысоком разрешении (UHD). «Как и все OLED-телевизоры, эта модель имеет практически неограниченный угол обзора, и звук также является первоклассным», - пишет Consumer Reports. «В качестве бонуса данная модель поддерживает звук Dolby Atmos, который может придать объёмный эффект».