Финансы вытеснили одежду из списка важнейших сфер потребительской жизни РК

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В нынешнем году в тройку важнейших сфер потребительской жизни РК впервые вошли финансы, вытеснив одежду. В результате к их числу относятся продукты питания, жильё и финансы. Об этом сообщили в среду в Корейском агентстве по правам потребителей, опубликовав результаты исследования. Отмечается, что финансовый сектор занимает третье место после продовольствия и жилья. Общая удовлетворённость потребительской жизнью составила 69,9 балла по 100-бальной системе, что на 6,7 меньше, чем два года назад. Продовольствие набрало 71 балл, одежда – 70,9, здравоохранение - 70,8, финансовые и страховые услуги - 67,9, услуги по проведению семейных мероприятий - 68,2 балла. Отмечается, что потребительские проблемы испытывали 52,6% граждан РК. Это на 9,2% больше, чем в позапрошлом году.