В РК замедлился рост денежной массы

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По данным Банка Кореи, опубликованным в среду, рост денежной массы M2 в РК замедлился в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, но ускорился в годовом исчислении из-за роста объёма средств, которыми владеют как домохозяйства, так и компании. По данным на конец сентября, объём денежной массы составил 2 трлн 440 млрд долларов. Это на 0,7% больше, чем в предыдущем месяце. В сентябре данный показатель составлял 0,9%. В годовом исчислении рост денежной массы составил 7,6, что на 0,8% больше, чем в прошлом году. M2 - это показатель денежной массы, которая включает находящиеся в обращении наличные деньги, банковские долговые обязательства и депозиты со сроком погашения менее двух лет, а также инвестиции в акции. Это ключевой экономический показатель, который тщательно контролируется властями.