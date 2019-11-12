Южнокорейский суд приступил к слушаниям по иску о компенсациях сексуальным рабыням

Photo : YONHAP News

Суд Центрального административного округа Сеула приступил в среду к слушаниям по иску 20 бывших сексуальных рабынь и членов их семей к правительству Японии, поданному в декабре 2016 года. Они требуют материальную компенсацию в размере 200 млн вон (170 тыс. долларов) на человека. За три года, прошедшие после подачи иска, пятеро истцов умерли от старости. Слушания начались в отсутствие представителей ответчика, которые вернули направленное им письменное уведомление о явке в суд. Правительство Японии ссылается на суверенный иммунитет – принцип международного права, в соответствии с которым суверенное государство не подчиняется органам власти других государств, том числе, судебным органам. Однако истцы и правозащитные организации утверждают, что в данном случае этот пункт не применим, учитывая, что события, составляющие предмет иска, происходили на территории Кореи и явно ущемляли основные права человека.