Южнокорейские школьники сдают единый госэкзамен

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14 ноября в РК проходит ежегодный единый государственный экзамен. Его сдают 548.734 человека, в том числе, 394.024 учащихся выпускных классов школ, желающих поступить в вузы в 2020 году. Общее число сдающих экзамен на 46.190 человек меньше, чем в прошлом году. Экзамен проходит в форме тестирования с 8:40 до 17:40, включая перерывы на обед и отдых, в пять этапов: корейский язык и литература, математика, английский язык, история Кореи и по выбору естественные или общественные науки, второй иностранный язык или иероглифика. Как сообщили в министерстве образования, по всей стране работают 1.185 экзаменационных пунктов. Для того, чтобы дать возможность экзаменующимся сосредоточиться, по решению правительства закрыто автомобильное движение вблизи экзаменационных пунктов. Для того, чтобы учащиеся могли вовремя попасть на экзаменационные пункты, государственные и частные компании перенесли начало рабочего дня на час позже. В течение 35 минут с 13:05, когда проходит экзамен по аудированию на английском языке, аэропорты прекращают приём и отправку самолётов, для чего внесены изменения в расписание. Результаты экзамена будут объявлены 5 декабря.