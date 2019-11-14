В США рассматривается проблема гражданства усыновлённых детей

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Американский парламент работает над решением проблемы отсутствия гражданства у усыновлённых резидентов США. По некоторым данным, в настоящий момент в США проживают около 20 тыс. корейцев, усыновлённых американцами. Все они не имеют гражданства. При отправке из РК в США такие дети получают визу IR-4. Их новые родители не могут запросить для них гражданство из-за несовершенства системы. Таким образом, такие дети оказываются социально не защищёнными. В случае какого-либо правонарушения, в том числе незначительного, они могут быть депортированы. В этой связи в мае этого года Палата представителей и Сенат совместно инициировали законопроект о получении гражданства усыновлёнными детьми. Прежний аналогичный проект относился далеко не ко всем усыновлённым. Между тем, инициатива до сих пор не принята. В настоящий момент более 20 общественных организаций и представители парламента консультируются по одобрению законопроекта.