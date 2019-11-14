Human Rights Watch: Депортация северокорейских рыбаков противоречит международному праву

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Депортация двух северокорейских рыбаков на родину противоречит международному праву, поскольку существует вероятность того, что они будут подвергнуты преследованиям в рамках чрезвычайно жестокой правовой системы КНДР. Об этом заявил в среду заместитель директора правозащитной организации Human Rights Watch по странам Азии Фил Робертсон. 7 ноября, через пять дней после того, как они были обнаружены у восточного побережья, рыбаки были переданы представителям КНДР в пограничном пункте Пханмунчжом. В ходе расследования они признались в убийстве 16 членов экипажа рыболовного судна. Ещё один член экипажа, также причастный к массовому убийству, высадился на северокорейский берег и был арестован. Правозащитники утверждают, что южнокорейские власти не провели тщательное расследование и не выяснили причину их желания бежать на Юг. Между тем, в министерстве по делам воссоединения РК заявляют, что в данном случае закон о защите северокорейских беженцев не действует, поскольку совершено тяжкое уголовное преступление, а сами беженцы представляют угрозу для жизни и безопасности южнокорейских граждан.