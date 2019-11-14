Южнокорейский автопром ухудшает показатели

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В октябре производство в южнокорейской автомобилестроительной отрасли сократилось на 7,9%, продажи на внутреннем рынке снизились на 2,1%, а экспорт на 10,2% в годовом исчислении. Об этом сообщили в четверг в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Отмечается, что на внутреннем рынке продажи отечественных автомобилей сократились на 3,9%, а импортных выросли на 8,7%. Продажи продукции японских производителей сократились на 58,4%. С начала года сумма экспорта автомобилей выросла на 6,7%, составив 35 млрд 300 млн долларов. Увеличение поставок отмечается в направлении рынков Северной Америки, Ближнего Востока и Океании.