В этом году в РК зарегистрировано максимальное число новых юридических лиц

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С января по сентябрь текущего года в РК зарегистрированы 81.061 новое предприятие. Это на 4,2% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса. Данный показатель является рекордным. Наибольшее увеличение отмечено в сфере торговли – 21%, в производстве – 18%. Особенно отмечается рост количества юридических лиц, связанных с недвижимостью. Это связано с тем, что на фоне ужесточения мер государственного контроля за рынком многие обладатели нескольких единиц недвижимости стремятся записывать её на компании, чтобы избежать налогов.