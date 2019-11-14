Министры обороны РК и Японии могут встретиться в Бангкоке

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Представители РК и Японии завершают обсуждение возможности проведения в начале следующей недели встречи министров обороны двух стран. Как сообщили в четверг в южнокорейском оборонном ведомстве, его глава Чон Гён Ду примет участие в шестом расширенном совещании министров обороны стран АСЕАН, которое будет проходить в Бангкоке. На полях этого мероприятия он может провести встречу со своим японским коллегой Таро Коно. Ведутся переговоры о проведении двусторонних встреч с министрами из США, КНР, Таиланда, Индонезии, Вьетнама, Новой Зеландии, а также в трёхстороннем формате с участием министров РК, США и Японии. Трёхсторонняя встреча, как сообщалось ранее, практически согласована.