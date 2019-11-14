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Политика

В Сеуле состоялась Международная конференция "АСЕАН и Корея: партнёрство во имя процветания"

Write: 2019-11-14 15:34:05Update: 2019-11-14 15:40:29

В Сеуле состоялась Международная конференция "АСЕАН и Корея: партнёрство во имя процветания"

В четверг в Сеуле состоялась "Международная конференция АСЕАН и Корея: партнёрство во имя процветания". Она предваряет саммит РК-АСЕАН, который состоится в конце ноября в Пусане. РК надеется стать партнёром стран АСЕАН в различных областях. Именно по этой причине была принята «новая южная политика», отметил в своём выступлении на конференции вице-председатель Национального экономического консультативного совета Ли Чжэ Мин.  Он     подчеркнул особую важность сотрудничества со странами АСЕАН в условиях трансформации мирового экономического порядка, когда сотрудничество ослабевает, а торговые войны охватывают всё больше стран.   В конференции, организованной Корейским институтом международной экономической политики, приняли участие эксперты из стран АСЕАН и РК. 
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