В четверг в Сеуле состоялась "Международная конференция АСЕАН и Корея: партнёрство во имя процветания". Она предваряет саммит РК-АСЕАН, который состоится в конце ноября в Пусане. РК надеется стать партнёром стран АСЕАН в различных областях. Именно по этой причине была принята «новая южная политика», отметил в своём выступлении на конференции вице-председатель Национального экономического консультативного совета Ли Чжэ Мин. Он подчеркнул особую важность сотрудничества со странами АСЕАН в условиях трансформации мирового экономического порядка, когда сотрудничество ослабевает, а торговые войны охватывают всё больше стран. В конференции, организованной Корейским институтом международной экономической политики, приняли участие эксперты из стран АСЕАН и РК.