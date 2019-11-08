В Сеуле состоялось заседание совместного военного комитета РК и США

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Высокопоставленные представители военных ведомств РК и США обсудили в четверг в Сеуле ситуацию в сфере региональной безопасности и вопросы функционирования двустороннего военного альянса. В 44-ом ежегодном заседании совместного военного комитета приняли участие председатели объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил двух стран Пак Хан Ги и Марк Милли. Кроме оценки ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, а также вопросов совместной обороны, они затронули передачу Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. О конкретных результатах заседания его участники доложат в пятницу на 51-ом консультативном совещании по вопросам совместной безопасности, в котором примут участие министры обороны двух стран.