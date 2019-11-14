14 ноября южнокорейские школьники сдавали единый госэкзамен

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14 ноября в РК состоялся ежегодный единый государственный экзамен. Его сдавали 548.734 человека, в том числе, 394.024 учащихся выпускных классов школ, желающих поступить в вузы в 2020 году. Общее число сдающих экзамен было на 46.190 человек меньше, чем в прошлом году. Экзамен проходил в форме тестирования с 8:40 до 17:40, включая перерывы на обед и отдых, в пять этапов: корейский язык и литература, математика, английский язык, история Кореи и по выбору естественные или общественные науки, второй иностранный язык или иероглифика. Как сообщили в министерстве образования, по всей стране были открыты 1.185 экзаменационных пунктов. Для того, чтобы дать возможность экзаменующимся сосредоточиться, по решению правительства было закрыто автомобильное движение вблизи экзаменационных пунктов. Для того, чтобы учащиеся могли вовремя попасть на экзаменационные пункты, государственные и частные компании перенесли начало рабочего дня на час позже. В течение 35 минут с 13:05, когда проходил экзамен по аудированию на английском языке, аэропорты прекратили приём и отправку самолётов, скорректировав расписание. Результаты экзамена будут объявлены 5 декабря.