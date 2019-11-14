В КНДР положительно оценили усилия США по сохранению диалога

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В КНДР положительно оценили усилия правительства США по сохранению диалога. 14 ноября председатель северокорейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль выступил с заявлением, в котором прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера о возможности сокращения масштабов южнокорейско-американских военно-воздушных учений. Ким Ён Чхоль отметил, что слова Эспера хочется понимать в качестве выражения готовности Вашингтона полностью отказаться от участия в учениях или прекратить их проведение. Он выразил надежду на то, что в действиях США отражена воля главы Белого дома Дональда Трампа. Между тем, Ким Ён Чхоль подчеркнул, что в случае провокаций со стороны США Пхеньян ответит ударом, с которым Вашингтону будет трудно справиться. Одновременно Север озвучил условия для продолжения диалога. Представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль потребовал от США принятия базовых мер по отмене «враждебной политики». Помимо этого, была озвучена информация о том, что спецпредставитель по северокорейским вопросам Стивен Бигэн через третью страну передал Северу предложение о возобновлении переговоров в декабре.