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15 ноября в Сеуле пошёл первый в этом сезоне снег. На рассвете в столице шёл дождь, а позже мокрый снег. Первый снег в Сеуле на этот раз пошёл на девять дней раньше, чем в прошлом году и на шесть дней раньше по сравнению со среднегодовой отметкой. Между тем, на севере провинции Кёнгидо и Канвондо продолжаются дожди. Ожидаемый средний уровень осадков составляет 5 мм. Метеорологи прогнозируют, что дожди распространятся на всю территорию страны и продолжатся до рассвета 16 ноября. С четверга температура воздуха снижается, а из-за дождя и снега на дорогах возможно обледенение.