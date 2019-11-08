РК и Япония не договорились о продлении действия GSOMIA

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РК и Япония не договорились о продлении действия соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией между РК и Японией (GSOMIA), которое истекает 23 ноября. Министры обороны двух стран Чон Гён Ду и Таро Коно в ходе встречи в Бангкоке, состоявшейся 17 ноября, не сумели прийти к консенсусу по этому поводу, лишь подтвердив имеющиеся разногласия. Выступая на пресс-конференции, Чон Гён Ду отметил, что его японский коллега Таро Коно призвал продлить действие соглашения. Но глава южнокорейского оборонного ведомства подчеркнул позицию о неизбежности прекращения дальнейшего сотрудничества по обмену военными данными в связи с тем, что Япония ограничила поставки высокотехнологичного сырья в РК, ссылаясь на интересы безопасности. Он в очередной раз призвал японскую сторону приложить усилия для разрешения двусторонних споров дипломатическим путём.