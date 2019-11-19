Крупнейшие компании РК сократили инвестиции

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В этом году объём инвестиций 272 филиалов 30 крупнейших компаний РК составил 54 трлн 326 млрд 400 млн вон или 46 млрд 600 млн долларов. Это на 16,6% меньше, чем в прошлом году. Такие данные представила аналитическая компания CEO Score. Основная часть суммы – 41,5 млрд долларов - пришлась на приобретение производственного оборудования и недвижимости. Отметка сократилась на 9 млрд долларов. Однако в сфере исследований и разработок показатель вырос на 513 млн 700 тыс. долларов, составив 5 млрд долларов. Общее сокращение инвестиций во многом обусловлено снижением вливаний крупнейших компаний Samsung Electronics, SK Hynix и LG Display.