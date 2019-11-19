Министр по делам воссоединения РК прибыл с визитом в США

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17 ноября министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль прибыл с визитом в США. В ходе встречи с журналистами в международном аэропорту имени Даллеса он сообщил о своём намерении приложить усилия для возобновления северокорейско-американских рабочих контактов, а также обменяться мнениями о ситуации на Корейском полуострове с представителями госдепартамента и Конгресса США. 20 ноября Ким Ён Чхоль выступит на Глобальном форуме за мир в Корее (KGFP), а 21 ноября выступит с лекцией на тему мира и экономики Корейского полуострова в университете Южной Калифорнии (USIP) в Лос-Анджелесе. Предполагается, что министр встретится со спецпредставителем по северокорейским вопросам Стивеном Бигэном и затронет дальнейшую судьбу туристической программы в горах Кымгансан.