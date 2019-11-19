РК и Россия расширят сотрудничество в сфере культуры

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Министр культуры, спорта и туризма РК Пак Ян У и министр культуры России Владимир Мединский подписали 16 ноября в Санкт-Петербурге рабочее соглашение о взаимном культурном обмене. В нём зафиксирована договорённость активизировать взаимодействие в 2020-2021 годах по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. РК приглашена на Санкт-Петербургский международный культурный форум 2021 года в качестве особого гостя. В ходе форума планируется провести ряд мероприятий, посвящённых корейской культуре. Министр Пак Ян У оценил вышеуказанное соглашение как повод к расширению сотрудничества в сферах культуры, туризма и торговли. Российская сторона проведёт ряд культурных мероприятий в РК. Так, в 2021 году в стране пройдёт фестиваль "Русские сезоны". Это масштабный проект, инициированный правительством России и министерством культуры, нацеленный на представление российской культуры зарубежным странам. В его рамках на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу и другие проекты.