В РК ожидается восстановление показателей в ряде отраслей

В следующем году в РК ожидается восстановление показателей в сферах информационно-коммуникационных технологий, машино- и судостроении. Как отмечается в докладе Института экономических исследований Hyundai, производство в области ИКТ в этом году сократится на 12% в годовом исчислении, а в следующем возрастёт на 2%. Экспорт, как предполагается, в этом году сократится на 19,2%, а в следующем возрастёт на 5,1%. В качестве причин улучшения ситуации в 2020 году приводятся такие факторы как повышение показателей в сравнении со значительным спадом этого года, смягчение глобальной нестабильности, полномасштабное внедрение технологий связи пятого поколения и другие. Помимо этого, ожидается, что объём заказов в машиностроении возрастёт на 3,5%. Однако в строительстве и других отраслях сохранится застой.