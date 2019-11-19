Президент РК проведёт переговоры с главами стран АСЕАН и Меконга

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В рамках и специального саммита РК - АСЕАН и саммита РК и стран Меконга, которые будут проходить 25-27 ноября в Пусане, южнокорейский президент Мун Чжэ Ин проведёт ряд двусторонних встреч. Как сообщили в его администрации, 23-24 ноября Мун Чжэ Ин встретится с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном и султаном Брунея Хасаналом Болкиахом. 25-26 ноября президент РК встретится с премьер-министром Таиланда Прают Чан-Оча, президентом Индонезии Джоко Видодо, главой правительства Камбоджи Хун Сеном, президентом Филиппин Родриго Дутерте, государственным советником Мьянмы Аун ан Су Чжи, премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом. На 27 ноября назначена встреча с вьетнамским премьер-министром Нгуен Суан Фуком, а на 28 ноября - с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Отмечается, что Мун Чжэ Ин намерен подтвердить мление к сотрудничеству РК с вышеуказанными странами в вопросах мира и процветания на Корейском полуострове, в регионе и во всём мире.