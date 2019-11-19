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Экономика

19 ноября РК и Япония проведут второй раунд переговоров по торговому спору

Write: 2019-11-18 14:42:02Update: 2019-11-18 18:29:49

Photo : KBS News

18 ноября южнокорейская делегация отправилась в Женеву для участия в запланированном на вторник втором раунде переговоров с представителями Японии, в ходе которого будут обсуждаться претензии южнокорейской стороны, связанные с мерами Токио по ограничению экспорта стратегического сырья в РК. Перед вылетом было заявлено, что южнокорейская сторона в зависимости от результатов предстоящей встречи намерена рассмотреть возможность обращения в ВТО для формирования панели независимых экспертов. По правилам ВТО, это можно сделать, если контакты заинтересованных сторон не привели к разрешению спора. Между тем, ожидается, что в ходе встречи в Женеве сторонам будет не просто достичь единого мнения. С другой стороны, примечателен факт проведения двух раундов и обнародования подробной повестки, чего ранее не было. 
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