Япония одобрила две поставки фтористого водорода в РК

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16 ноября стало известно, что Япония разрешила две поставки фтористого водорода для южнокорейских компаний Samsung Electronnics и SK Hynix. Это вещество является ключевым сырьём в производстве полупроводников. Фтористый водород входит в число трёх наименований высокотехнологичного сырья, экспорт которых Япония ограничила. С тех пор поставка водорода на южнокорейский рынок одобрена впервые. Всего Япония 12 раз одобряла экспорт вышеуказанных видов сырья для южнокорейских компаний, что не говорит об изменении позиции Токио. На этот раз отправка в РК фтористого водорода была разрешена в связи с истечением 90-дневного срока рассмотрения запроса на продажу данной продукции. Если бы этот срок был превышен, то данный факт мог быть использован против Японии в ходе разбирательства в ВТО.