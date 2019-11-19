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Политика

РК и США проводят третий раунд переговоров по распределению расходов на содержание американских войск

Write: 2019-11-18 14:50:18Update: 2019-11-18 18:30:42

РК и США проводят третий раунд переговоров по распределению расходов на содержание американских войск

Photo : KBS News

18 – 19 ноября в Сеуле проходит третий раунд переговоров по распределению расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове в следующем году. Делегации сторон возглавляют бывший заместитель председателя финансового комитета Чон Ын Бо и Джеймс Дехарт из госдепартамента. На встрече с журналистами он заявил, что для достижения договорённости о справедливом распределении расходов предстоит сделать многое. Одновременно он выразил уверенность в том, что сторонам удастся прийти к консенсусу, тем самым внеся  вклад в укрепление двустороннего союза. Предыдущие два раунда проходили в сентябре в Сеуле и в октябре на Гавайях. 
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