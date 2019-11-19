Правительство РК представило меры по снижению отрицательных последствий 52-часовой недели

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В понедельник правительство представило меры по уменьшению отрицательного влияния 52-часовой рабочей недели на частный бизнес. Новый режим рабочего времени должен быть введён с 1 января в компаниях с количеством сотрудников от 50 до 300 человек. Но малые и средние компании просили дать отсрочку в связи с их неготовностью к изменениям. Меры правительства включают расширение специальной системы сверхурочных рабочих часов, которая сейчас распространяется только на ликвидацию последствий стихийных и других бедствий. Теперь это исключение предлагается распространить на любую деятельность при условии острой производственной необходимости. Помимо этого, предусматривается введение буферного периода внедрения 52-часовой недели, когда в определённый период наказание за нарушение режима не применяется. До этого правительство направило в парламент проект увеличения срока действия гибкого рабочего графика с трёх месяцев до полугода. Но из-за протеста оппозиции его одобрение оказалось под вопросом. Поэтому были разработаны и представлены другие меры смягчения отрицательных последствий 52-часовой недели. Власти намерены ввести их в январе, если Национальное собрание не примет вышеуказанный проект.