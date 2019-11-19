Дефицит торгового баланса РК в отношении Японии резко сократился

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С января по октябрь дефицит торгового баланса РК в отношении Японии сократился на 20,6% в годовом исчислении, составив 16 млрд 366 млн долларов. Об этом сообщили в понедельник в министерстве промышленности, торговли и энергетики и Корейской ассоциации внешней торговли. Нынешний объём дефицита оказался самым низким с 2003 года, когда он составлял 15 млрд 600 млн долларов. Если такая тенденция сохранится, то й показатель по итогам года впервые за 16 лет опустится ниже отметки в 20 млрд долларов. Максимальный показатель был зарегистрирован в 2010 году, когда он составил 36 млрд 100 млн долларов. Нынешний спад обусловлен резким сокращением импорта из Японии.