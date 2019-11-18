Пхеньян: Переговоры невозможны, пока Вашингтон не откажется от враждебной политики

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«США не должны даже и мечтать о переговорах по денуклеаризации, пока они не откажутся от враждебной политики в отношении КНДР». Об этом говорится в комментарии председателя северокорейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоля, опубликованном во вторник агентством ЦТАК. В комментарии содержится требование к США «отказаться от участия в совместных военных учениях с Южной Кореей или навсегда прекратить проведение этих учений». В нём подчёркивается, что «перенос учений на более поздний срок не обеспечит мир и безопасность на Корейском полуострове и не поможет дипломатическим усилиям для решения этого вопроса». Это первая реакция Пхеньяна на решение Сеула и Вашингтона о переносе военно-воздушных учений РК и США.