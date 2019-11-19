В РК пройдёт кампания приветствия АСЕАН

Photo : YONHAP News

Министерство культуры, спорта и туризма РК и Национальная организация туризма Кореи по случаю проведения специального саммита РК и АСЕАН объявила ''Период приветствия АСЕАН'', который продлится с 20 ноября по 11 декабря. В это время туристам из АСЕАН буду предоставляться помощь при въезде в страну, а также различные скидки на туристические и культурные контенты. В международном аэропорту Инчхон планируется привлекать переводчиков со знанием вьетнамского, тайского и других языков. Кроме того, в наиболее популярных туристических местах будут усилены меры по обеспечению порядка. Как заявил начальник отдела стран Азии и Ближнего Востока Национальной организации туризма Ким Хён Чжун, данная кампания нацелена на поддержку «новой южной политики» Сеула.