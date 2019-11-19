Ситуация на мировом рынке DRAM улучшается

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Мировой рынок динамической оперативной памяти DRAM, снижавшийся с четвёртого квартала прошлого года, пошёл вверх. Об этом говорится в докладе аналитической компании DRAM Exchange. Сообщается, что в третьем квартале этого года продажи DRAM выросли на 4,1% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 15 млрд 447 млн долларов. Рост на этом рынке фиксируется впервые за годовой период. В DRAM Exchange такую ситуацию объясняют тем, что многие компании увеличили поставки в связи с политикой американского президента Дональда Трампа по пошлинам на DRAM. В указанный период продажи Samsung Electronics в этом сегменте составили 7 млрд 100 млн долларов. Это 46,1% всех продаж и максимальный показатель за последние два года. Доля SK Hynix составила 28,6%. Однако в годовом исчислении продажи южнокорейских производителей всё ещё на низком уровне. Так, отметка Samsung Electronics сократилась на 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года.