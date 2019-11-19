США призвали КНДР возобновить диалог

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Представитель правительства США потребовал от Пхеньяна вернуться к переговорам по денуклеаризации. По данным Reuters и Bloomberg, 18 ноября высокопоставленный представитель Пентагона, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что администрация Дональда Трампа открыта к диалогу. Он отметил, что позиция КНДР, демонстрируемая в последнее время, не помогает решить проблему. Он также выразил надежду на то, что северокорейская сторона не упустит исторического шанса для выхода из нынешнего кризиса. Это высказывание является реакцией правительства США на позицию КНДР о возможности возобновления переговорного процесса только после отказа Вашингтона от враждебной политики.