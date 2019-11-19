В Красном море захвачено южнокорейское судно

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18 ноября повстанцы-хуситы захватили южнокорейское судно у йеменского острова Камаран в Красном море. По данным Аравийской коалиции, вечером в воскресенье хуситы осуществили вооружённое нападение на морской буксир "Рабих 3". Захвачен буксир и два сопровождавших его катера. Суда принадлежит одной из южнокорейских компаний, которая занимается буровыми работами. Экипаж состоит из 16 человек, среди которых двое южнокорейцев. По данным южнокорейского правительства, они удерживаются в йеменском порту Салиф. Хуситы, между тем, по разным каналам связались с южнокорейской стороной, выразив готовность отпустить судно, если будет подтверждено, что оно южнокорейское. В данный район в экстренном порядке выдвинулось специальное подразделение «Чхонхэ», дислоцировавшееся в Омане.