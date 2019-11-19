Профсоюз железнодорожников РК приступает к бессрочной забастовке

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19 ноября профсоюз Корейской корпорации железных дорог (KORAIL) провёл переговоры с администрацией по спорным вопросам, таким как объединение скоростных железных дорог KTX и SRT, приём дополнительного персонала и повышение зарплаты. Кроме того, был затронут вопрос о прямом найме в KORAIL стюардов, отвечающих за безопасность поездов. В настоящий момент они нанимаются через филиал корпорации. Достичь конкретных договорённостей не удалось. В этой связи профсоюз намерен с 20 ноября начать бессрочную забастовку. Министерство сухопутных территорий и транспорта и корпорация намерены соблюдать график движения поездов на уровне 75% от обычного. Для этого планируется привлечь дополнительный персонал.