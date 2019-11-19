Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

Профсоюз железнодорожников РК приступает к бессрочной забастовке

Write: 2019-11-19 14:52:42Update: 2019-11-19 15:11:23

Профсоюз железнодорожников РК приступает к бессрочной забастовке

Photo : YONHAP News

19 ноября профсоюз Корейской корпорации железных дорог (KORAIL) провёл переговоры с администрацией по спорным вопросам, таким  как  объединение скоростных железных дорог KTX и SRT, приём  дополнительного персонала и повышение зарплаты. Кроме того, был затронут вопрос о прямом найме в KORAIL стюардов, отвечающих за безопасность поездов. В настоящий момент они нанимаются через филиал корпорации. Достичь конкретных договорённостей  не удалось. В этой связи профсоюз намерен с 20 ноября начать бессрочную забастовку. Министерство сухопутных территорий и транспорта и корпорация намерены соблюдать график движения поездов на уровне 75% от обычного. Для этого планируется привлечь дополнительный персонал. 
Список

Рекомендуем