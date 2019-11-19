Morgan Stanley: Рост южнокорейской экономики в 2020 году составит 2,1%

Экономический рост РК в следующем году может составить 2,1%. Такой прогноз представило рейтинговое агентство Morgan Stanley. Указывается, что на фоне некоторого улучшения ситуации в мировой экономике в четвёртом квартале спад южнокорейской экономики достигнет предела. Если США и Китай достигнут договорённости, прекратив торговое противостояние, то РК, которая подвержена сильному влиянию этих стран, получит больше преимуществ, чем соседние страны. Эксперты Morgan Stanley полагают, что в следующем году ситуация на мировом рынке улучшится. Помимо этого, в стабилизацию темпов роста южнокорейской экономики свой вклад внесут финансовые меры правительства. Ожидается, что в январе будущего года Банк Кореи пойдёт на очередное снижение учётной ставки, которая достигнет минимального за всю историю уровня в 1%.