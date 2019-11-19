Тайвань выигрывает от разногласий между РК и Японией

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На фоне финансовых разногласий между РК и Японией усилился приток туристов на Тайвань. По данным местных властей, в сентябре Тайвань посетили 95.600 южнокорейцев. Это на 21 тыс. человек больше, чем за тот же период прошлого года. Одновременно поток японских туристов вырос на 27 тыс. человек, составив 189 тыс. человек. Такое увеличение связывают с сокращением взаимного потока туристов РК и Японии на фоне ухудшения отношений. Такая тенденция, как ожидается, продолжится и в следующем году. Помимо этого, от противостояния двух стран Тайвань выигрывает и в сфере полупроводников. Так, эксперты указывают, что меры Японии по ограничению поставок в РК высокотехнологичного сырья могут привести к снижению производства полупроводников южнокорейскими компаниями, что положительно скажется на заказах их тайваньских конкурентов.