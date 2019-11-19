РК и США не смогли договориться о распределении военных расходов

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19 ноября состоялся третий раунд переговоров о распределении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове в следующем году. Обсуждение длилось менее двух часов, и, как сообщил представитель МИД РК, переговоры прошли не так, как ожидалось. По его словам, американская сторона настаивала на значительном увеличении южнокорейской доли в расходах путём добавления новых пунктов в соглашение. Делегация РК вновь заявила о том, что расходы нужно сохранять на приемлемом для обеих сторон уровне в рамках соглашений, которые заключались в течение 28 лет. Из-за разницы позиций третий раунд переговоров фактически оказался безрезультатным. Следующая встреча, по правилам, должна состояться в декабре, но конкретные сроки пока не озвучиваются.