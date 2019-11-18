Мун Чжэ Ин: Сотрудничество с Японией в сфере безопасности продолжится

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РК продолжит сотрудничество с Японией в сфере безопасности даже в том случае, если Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) не будет действовать. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин заявил в телепрограмме ''Вопросы народа, диалог с народом-2019'', которая транслировалась во вторник в прямом эфире телеканалом MBC. Глава государства, отвечая на вопросы граждан, затронул широкий круг проблем. Говоря о межкорейских отношениях, президент выразил уверенность в том, что третий северокорейско-американский саммит, если он состоится, будет успешным. Это также позволит создать условия для улучшения межкорейских отношений. Коснувшись возможности перехода армии на контрактную систему, Мун Чжэ Ин сказал, что это произойдёт, когда сложатся подходящие условия. Глава государства в очередной раз подчеркнул важность реформирования прокуратуры и создания следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников. Говоря об экономических проблемах страны, президент обещал обеспечить приемлемый уровень цен на рынке недвижимости. Он выразил сожаление по поводу сохранения проблемы с рабочими местами, решение которой было одним из его предвыборных обещаний.