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В мире

Moody's: Рост южнокорейской экономики в 2020 году составит 2,1%

Write: 2019-11-20 10:37:20Update: 2019-11-20 18:25:54

Moody's: Рост южнокорейской экономики в 2020 году составит 2,1%

Photo : YONHAP News

В следующем году рост южнокорейской экономики составит 2,1%, что на 0,1% больше по сравнению с нынешним годом. Одновременно можно ожидать ухудшения кредитного рейтинга отечественных компаний. Об этом сообщил во вторник в Сеуле старший вице-президент группы оценки суверенных рисков международного рейтингового агентства Moody's Investors Service Кристиан де Гусман. По его словам, в сфере экспорта и полупроводников не будет значительных спадов, поскольку соответствующие показатели уже достигли минимума, после чего  начнётся повышение. Вместе с тем, южнокорейская экономика будет продолжать испытывать отрицательное влияние замедления роста мировой экономики и торговых разногласий между США и КНР. 
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