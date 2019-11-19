Вашингтон вновь призвал Сеул увеличить долю в совместных военных расходах

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РК является богатой страной, которая «может и должна внести более существенный вклад» в обеспечение собственной безопасности. Об этом заявил во вторник на Филиппинах глава Пентагона Марк Эспер. Он не стал давать прямой ответ на вопрос о том, возможен ли вывод американского военного контингента с Корейского полуострова в случае, если Сеул и Вашингтон не сумеют договориться о распределении военных расходов. Марк Эспер лишь сказал, что переговоры ведёт госдепартамент, и они «находятся в надёжных руках». Ранее глава Пентагона говорил, что размер американского военного контингента в РК останется без изменений. Коснувшись решения об отсрочке совместных южнокорейско-американских военно-воздушных учений, Эспер назвал его «актом доброй воли» и призвал Пхеньян вернуться к переговорам по денуклеаризации.