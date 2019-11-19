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Цены южнокорейских производителей снижаются четыре месяца подряд, отражая слабый рост потребительских цен. Согласно предварительным данным Банка Кореи, индекс цен производителей на все товары составил в октябре 103,61 пункта, что на 0,2 пункта ниже по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,6 пункта ниже по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Снижение цен производителей, которые являются ключевым барометром будущей инфляции, происходит четыре месяца подряд. Индекс для сферы услуг составил в октябре 105,46 пункта, сократившись на 0,1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,2 пункта по сравнению с тем же месяцем прошлого года.