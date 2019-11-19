МИД России: Пхеньяну будет представлен новый план урегулирования на Корейском полуострове

Россия и Китай согласовали новый проект плана по урегулированию на Корейском полуостров. Как сообщает ТАСС, об этом заявил во вторник журналистам замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов, уточнив, что речь идёт о проекте плана, поэтому пока его детали не раскрываются. Документ будет представлен первому заместителю министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, которая прибыла в Россию для стратегического диалога. Кроме северокорейских партнёров, с планом будут ознакомлены американские и другие партнёры, - пояснил дипломат, одновременно призвав США и КНДР продолжить диалог по денуклеаризации Корейского полуострова.